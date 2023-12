Star Wars, la strana teoria di Kanye West: 'George Lucas ha baciato sua sorella?'

Kanye West ha un modo tutto suo di vedere il mondo e questo lo abbiamo visto più volte tanto che la BBC produrrà un documentario su YE. Se siamo abituati alle sue dichiarazioni fuori dal comune, potrebbe non essere lo stesso per l'analisi di Kanye West di Star Wars e del rapporto tra George Lucas e Luke Skywalker.

Per Ye, infatti, George Lucas non avrebbe fatto altro che dare a uno dei personaggi più iconici del franchise il proprio nome: "Voglio sottolineare che quando le persone parlano di egocentrismo o di chi si sente al centro del proprio universo - ha detto Kanye West nel corso del podcast The Joe Rogan Experience - dovrebbero pensare a come si chiama il personaggio principale di Star Wars. Chi ha creato Star Wars? Ascolta quel cognome. George Luke-cas: è il personaggio principale di Star Wars. Ha baciato sua sorella!".

La teoria di Ye vede il creatore di Star Wars indossare metaforicamente i panni del Maestro Jedi Luke Skywalker per via del suo cognome che, effettivamente ha qualcosa in comune con il nome di Luke Skywalker. Dunque il rapper "accusa" George Lucas di aver anch'egli baciato la propria sorella facendo riferimento al bacio tra Luke e la Principessa Leila, quando ancora lo Jedi non era a conoscenza che Leila fosse proprio sua sorella gemella.

