Star Wars, uno strabiliante poster festeggia i 40 anni de L'impero colpisce ancora

Esattamente quarant'anni fa, dopo due giorni d'anteprime tra Washington e Londra, uscita in tutta le sale cinematografica degli Stati Uniti d'America il meraviglioso Star Wars: L'Impero colpisce ancora di Irvin Kershner, secondo e storico capitolo dell'amatissima saga fantascientifica ideata da George Lucas.

Per festeggiare l'importante e tondo anniversario, LucasFilm ha condiviso via social un bellissimo poster celebrativo di quello che è ancora oggi considerato da molti il miglior film dell'intera saga. La superlativa locandina arriva da un'artista ormai super noto ai fan di Star Wars e Marvel Studios, l'ottimo Matt Ferguson, e unisce in una sola immagine i momenti più memorabili del secondo capitolo.



Nel condividerlo anche sul suo profilo personale, Ferguson ha scritto: "Buon 40° anniversario #TheEmpireStrikesBack! Ecco il mio nuovo poster ufficiale dedicato al film. È stato DAVVERO un piacere e un onore rendere questo omaggio a Star Wars per LucasFilm e Disney. Ne condividerà altri anche la prossima settimana". Quindi è solo il primo di una serie di omaggi.



Cosa ne pensate? Vi piace il poster di Matt Ferguson? L'Impero colpisce ancora è anche il vostro film preferito di Star Wars? Diteci la vostra nei commenti. Vi lasciamo nel frattempo alla recensione di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, ultimo capitolo della Saga degli Skywalker.