Solo, sfiorato il ruolo Star Wars a Taron Egerton: 'Arrivai persino alle prove costume'

Mentre Kathleen Kennedy apre a nuove storie su Han Solo, la star di Rocketman, Taron Egerton, rivela di esserer stato in lizza per interpretare il ruolo in Solo: A Star Wars Story.

Nel corso di un'intervista per il podcast Happy Sad Confused, l'attore ha raccontato al conduttore Josh Horowitz di essere andato anche piuttosto lontano. "Sarò onesto, sono salito sul Falcon. Ero con Chewie. Ero in costume completo", ha spiegato Egerton. "Mi sentivo come se fossi arrivato, l'ho fatto, l'ho vissuto".

Ma allora perché non è andata a buon fine? Semplice: l'istinto gli ha detto che non era la cosa giusta, e l'attore ha lasciato prima di raggiungere il round successivo nella fase delle audizioni. "Mi sentivo come se non mi sentissi... come sai quando abbiamo detto prima, quella cosa di quando ho letto la sceneggiatura di Kingsman e ho pensato, 'Questo è... devo farlo. Questa è la mia parte'," ha continuato Egerton. "Semplicemente non lo sentivo."

Una decisione sicuramente coraggiosa la sua, che lo ha portato a dire di no a un ruolo che lo vedeva tra i favoriti, con il pieno consenso del pubblico sul web. Ma, alla fine dei conti, l'istinto ha avuto la meglio, e la parte è andata ad Alden Ehrenreich, che ha fatto un ottimo lavoro.

E voi, avete visto la pellicola? Ve la raccontiamo nella nostra recensione di Solo: A Star Wars Story.