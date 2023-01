Solo: A Star Wars Story, Ron Howard: 'Un sequel? Ne parlano solo i fan'

Solo: A Star Wars Story è stato uno dei capitoli più sfortunati di questo nuovo corso del franchise: il film con Alden Ehrenreich nei panni del giovane Han è stato accolto in maniera non particolarmente entusiasta da critica e fan, ma nonostante ciò un buon numero di questi ultimi continua a chiedersi quando e se vedremo mai un sequel.

Dopo le parole dello sceneggiatore di Solo sul possibile sequel, ad affrontare la questione è ora proprio il regista Ron Howard, che non è però foriero di buone notizie in tal senso: l'ex-star di Happy Days, infatti, sostiene che al momento non ci sarebbero discussioni in atto dalle parti di Lucasfilm, e che comunque l'operazione non sembra interessare alla produzione.

"In questo momento le uniche discussioni su un sequel di Solo di cui ho notizia hanno luogo tra i fan. Non penso che sia una priorità di Lucasfilm, a quanto ne so. [...] Ci sono comunque un sacco di grandi personaggi già lanciati, e quelli di Lucasfilm amano i fan e li ascoltano davvero, quindi mai dire mai. Comunque non sono a conoscenza di piani per approfondire la storia o per riportare in scena quel gruppo di personaggi" sono state le parole di Howard.

E voi, sperate ancora in un sequel del film del 2018? Fatecelo sapere nei commenti! Lo sceneggiatore di Solo, intanto, ha parlato della volontà di approfondire il personaggio di Qi'ra.