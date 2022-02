Solo: A Star Wars Story, Lord e Miller tornano a parlare del film che abbandonarono

Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana, Phil Lord e Chris Miller avrebbero dovuto dirigere Solo: A Star Wars Story. I due però abbandonarono il progetto e furono sostituiti da Ron Howard, ma adesso tornano a parlare della loro esperienza.

Gli sceneggiatori di Spider-Man: Un Nuovo Universo Phil Lord e Chris Miller hanno recentemente chiacchierato dei loro progetti passati in un'intervista con MTV, e tra questi ovviamente figura anche il mai realizzato film su Han Solo.

"Abbiamo sempre voluto realizzare progetti che sono, come Han, anticonformisti, ed è quello che cercavamo e speravamo di fare con quei film" ha rivelato Lord durante il podcast Happy Sad Confused "La cosa divertente dei film originali di Star Wars è che si trattava di film indipendenti realizzati al di fuori dell'Hollywood System . E Han era la personificazione di quel tipo di indipendenza, ed è per questo che eravamo sempre ispirati a lavorare su quell'aspetto con tutti".

"La buona notizia è che nessuno può portarti via ciò che hai imparato. Abbiamo appreso così tanto. Abbiamo avuto modo di lavorare con le persone più incredibili, e abbiamo trovato tanti nuovi amici. Abbiamo acquisito esperienza che ci ha reso dei registi migliori"

"Quindi, in un certo senso, conserviamo ovviamente tante emozioni negative associate a tutto ciò, ma per come la vediamo adesso, per come vediamo ora questi progetti, stiamo semplicemente cercando di migliorarci e collaborare con gli altri, e questo rimane" concludono i due.

Non è chiaro cosa sia cambiato nello specifico dalla versione di Lord e Miller, ma ai tempi si diceva che Ron Howard abbia rigirato quasi tutto, lasciando intendere che avremmo visto una versione parecchio diversa della storia se fosse rimasti invece i precedenti filmmaker.