Solo: A Star Wars Story, Kathleen Kennedy apre a nuove storie su Han

Se Rogue One riuscì a conquistare i cuori dei fan di Star Wars, riscuotendo un apprezzamento paragonabile a quello riservato ad alcuni film del filone principale, lo stesso non può dirsi di Solo: A Star Wars Story, forse eccessivamente penalizzato, ma comunque annoverabile tra i flop del franchise.

I protagonisti del film, comunque, non sembrano essersi mai pentiti di avervi preso parte, come confermò Emilia Clarke dicendosi pronta a tornare nel ruolo di Qi'ra: in queste ultime ore, invece, è stata proprio la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ad aprire ad un possibile ritorno del giovane Han nel futuro della saga.

"C'è sempre un futuro per Solo!" sono state le parole con cui Kennedy ha risposto a una domanda postale durante un'intervista rilasciata a Total Film, confermando la voglia della produzione di continuare a puntare sulla versione del personaggio di Harrison Ford interpretata dal più giovane Alden Ehrenreich (che a sua volta, d'altronde, non ha mai nascosto di aver parecchio apprezzato la sua unica incursione nella Galassia lontana lontana).

Meglio non dire addio alla speranza, dunque: il nostro Han potrebbe far ritorno quando meno ce l'aspettiamo, magari stavolta un po' meno in sordina. Nei mesi scorsi, intanto, i fan hanno preso a chiedere un sequel di Solo tramite l'hashtag #MakeSolo2Happen.