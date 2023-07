Solo: a Star Wars Story, Emilia Clarke criptica sul suo futuro nel franchise

Solo: a Star Wars Story è sicuramente uno dei capitoli più controversi dell'intero franchise di Guerre Stellari, non solo perché la pellicola ha ottenuto uno scarso successo, ma anche perché molte storie e personaggi che dovevano essere sviluppati in futuri sequel non si sono più mostrati sullo schermo.

Un personaggio in particolare è riuscito a catturare il cuore di tutti quei fan che hanno dato una chance a Solo: a Star Wars Story, ossia Qi'ra interpretata da Emilia Clarke.

Infatti negli anni molte sono state le teorie, e le possibilità narrative tramite cui il personaggio sarebbe potuto ritornare sullo schermo in almeno uno dei prossimi progetti dedicati all'universo creato da George Lucas. Tuttavia, ad oggi un ritorno dell'attrice nella galassia lontana sembra alquanto improbabile.

In una recente intervista per IMDB, alla star è stato chiesto qualcosa su una nuova apparizione di Qi'ra. La Clarke ha reagito mostrandosi parecchio agitata, poi ha iniziato a scherzare sul fatto che al momento non sarebbe in grado di partecipare a Star Wars, in quanto è parte integrante di Secret Invasion nell'universo cinematografico Marvel, attualmente distribuito su Disney+ settimanalmente.

A giudicare quindi dalle poche dichiarazioni fatte dall'attrice, sembrerebbe comunque che fosse pronta a rivelare qualcosa di certo sul suo futuro in Star Wars, ma che potesse essere una notizia bella o brutta ancora non possiamo saperlo con certezza.

In attesa di scoprire quale sarà il futuro di Emilia Clarke nel ruolo di Qi'ra, ecco qui la nostra recensione di Solo: a Star Wars Story. Tra l'altro, vi siete mai chiesti cosa accadrebbe se George Lucas tornasse a guidare l'universo di Guerre Stellari?