Solo: A Star Wars Story, dietrofront dei fan: 'Il film più sottovalutato della saga'

Ampiamente bistrattato da pubblico e critica, Solo: A Star Wars Story è probabilmente il peggior fallimento commerciale della gestione Disney di Star Wars. La pellicola all'epoca andò sotto le aspettative, anche per via dell'uscita a maggio, e causò l'arresto di altri spin-off programmati per la sala. Ma adesso i fan stanno rivalutando il film.

Solo: A Star Wars Story è stato distribuito nel 2018 e ha ricevuto recensioni contrastanti sia dalla critica che dai fan. Il film raccontava la storia di Han Solo prima di incontrarlo in Una Nuova Speranza mentre completava l'iconica Rotta di Kessel. Il film, diretto da Ron Howard (subentrato ricorderete dopo il brusco licenziamento di Phil Lord e Chris Miller) si è fatto molto apprezzare per via del cast e alcune sorprese lungo il percorso, ma molti hanno ritenuto che non fosse all'altezza della saga in quanto non ha fatto molto per far progredire la storia o raccogliere l'eredità di Han Solo e degli altri personaggi che abbiamo incontrato.

Oggi, però, i fan si stanno riversando su Reddit per elogiare quelli che secondo loro sono gli aspetti migliori della pellicola: innanzitutto, ci tengono a sottolineare come Solo: A Star Wars Story sia probabilmente il film più sottovalutato del franchise e in secondo luogo stanno ampiamente rivalutando la prova recitativa di Alden Ehrenreich nei panni del giovane Han Solo, un compito difficilissimo perché ereditava il ruolo direttamente da Harrison Ford, divenuto una vera e propria istituzione di Star Wars.

Altri ancora hanno elogiato Donald Glover nei panni del giovane Lando Calrissian, capace di donare molte più sfumature al personaggio reso celebre da Billy Dee Williams nella trilogia classica.

Recentemente, lo sceneggiatore del film ha svelato se i personaggi di Solo torneranno in futuro. Nel frattempo, potete recuperare la nostra recensione di Solo A Star Wars Story.