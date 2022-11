Solo: A Star Wars Story avrà mai un sequel? Lo sceneggiatore: 'Ci spero'

Nel maggio del 2018 ha fatto il suo debutto nelle sale Solo: A Star Wars Story, film che come molti di voi ricorderanno è stata accolto negativamente da pubblico e critica e che è stato protagonista di un pessimo risultato al botteghino.

Recentemente, Solo è stato però rivalutato dai fan della saga, mentre il co-sceneggiatore della pellicola Jon Kasdan è tornato a parlare di un eventuale sequel, aprendo le porte al ritorno di Alden Ehrenreich, che ha avuto la sfortuna di vestire i panni dell'iconico personaggio solo per una occasione.

"Se esistesse una grande ragione per poter realizzare Solo 2, certamente prenderei parte al progetto... siamo stati in grado di creare così tanti bei personaggi, e per me, il motivo più grande per realizzare un Solo 2 sarebbe il viaggio che Alden fa per possedere quel mantello, lui non si è divertito ad interpretarlo solo per un film, quindi mi piacerebbe rivederlo," ha dichiarato Kasdan con ComicBookMovie.com.

Ogni anno, a maggio, molti fan celebrano l'anniversario del film e stessa cosa vale per lo sceneggiatore, che ha raccontato: "Sono certamente una di quelle persone, e quando quel periodo dell'anno passa, immediatamente... la mia immaginazione va a tutte quelle cose che volevamo fare".

E voi cosa né pensate? Vi piacerebbe rivedere il personaggio interpretato da Alden Ehrenreich? Diteci la vostra nei commenti!