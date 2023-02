Solo: A Star Wars Story, Alden Ehrenreich sul cliffhanger di Qi'ra: 'Non so nulla'

Invece che lasciare la Crimson Dawn per ricongiungersi con il protagonista, nel finale di Solo: A Star Wars Story la Qi'ra di Emilia Clarke decide di far fuggire Han e Chewbacca. Ma come ben sapete il film non ha mai avuto un sequel e la vicenda non è più stata ripresa in nessun film o show di Star Wars.

Recentemente, proprio la star della pellicola Alden Ehrenreich è tornata a parlare di Solo e in particolar modo del cliffhanger finale in un intervista con The Hollywood Reporter. Alla domanda: "Pensi che Han alla fine abbia capito che Qi'ra lo ha lasciato per proteggerlo da Maul, così come da altri nemici di Crimson Dawn?", l'attore ha risposto: "È un'ottima domanda. Vedremo. Non ne ho idea. Non sento il termine Crimson Dawn da molto tempo".

Forse anche per non ripensare più di tanto alla deludente accoglienza che è stata riservata al film all'uscita, l'attore ha scelto di rispondere frettolosamente alla domanda. La pellicola era pronta a dare il via a una serie di film che avrebbero permesso al pubblico di assistere alle ulteriori avventure di Han, ma i piani del franchise sono poi cambiati e a anni di distanza ancora nulla è cambiato.

Prossimamente rivedremo Alden Ehrenreich in Ironheart dei Marvel Studios.