Star Wars: il nome da Stormtrooper di Finn è un easter egg di Una nuova speranza

L'account Twitter ufficiale di Star Wars ha svelato un dettaglio interessante sulla trilogia sequel di Star Wars. Il numero da Stormtrooper di Finn (John Boyega) - FN-2187 - ha un significato molto specifico nel franchise. La dicitura richiama infatti il numero della cella di detenzione nella quale Leia Organa è rinchiusa ne Una nuova speranza.

Inoltre il numero 21-87 fa riferimento al titolo di un cortometraggio al quale George Lucas si è ispirato. All'inizio della trilogia sequel il numero di Finn svolge un ruolo significativo nella ricerca della sua identità, evolvendosi in maniera inaspettata in Gli Ultimi Jedi e ne L'ascesa di Skywalker.



In seguito alla fine della trilogia sequel, John Boyega ha parlato del futuro:"Si! Si, sono pronto per la vita dopo Star Wars. La vita dopo Star Wars sta per essere illuminata; è una sensazione dolceamara a causa dei rapporti che abbiamo instaurato sul set, delle persone fantastiche, delle persone importanti nella mia vita, in particolare Oscar Isaac e Daisy Ridley. Ora sono pronto a vedere le nostre relazioni crescere e prosperare nel mondo reale".

Il mondo di Star Wars non finisce mai di stupire e ogni volta sembrano nascere dettagli inediti all'interno dei film del franchise.

