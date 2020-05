Star Wars, uno storico capitolo della saga eletto miglior film estivo di sempre

Il torneo del sito di aggregazione di recensioni Rotten Tomatoes ha decretato la saga di Star Wars come la miglior serie di sempre fra i blockbuster estivi di Hollywood.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, la finalissima del torneo indetto fra gli utenti e deciso a colpi di voti vedrà un epico testa a testa fra L'Impero Colpisce Ancora e Il Ritorno dello Jedi, rispettivamente episodio V ed episodio VI della saga creata da George Lucas.

Gli turni hanno visto L'Impero Colpisce Ancora eliminare prima Ritorno al Futuro ai quarti di finale, e poi Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno in semifinale (quello di Nolan ha resistito come ultimo cinecomic in gara) mentre Il Ritorno dello Jedi, dopo aver sconfitto Iron Man, ha superato in sequenza Alla Ricerca di Dory e Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta. Comunque vada a finire, dalla scontro finale emergerà un vincitore griffato Star Wars, con la saga che quindi può già festeggiare la vittoria.

Seguite su Rotten Tomatoes i risultati dell'ultimo testa a testa, anche se volendosi sbilanciare già da subito potremmo osare a decretare futuro vincitore L'Impero Colpisce Ancora: da anni considerato il più amato episodio della saga, nella sua corsa al podio ha superato film dal seguito molto appassionato come Spider-Man di Sam Raimi e Captain America: Civil War di Joe e Anthony Russo.

Siete d'accordo con l'esito di questo risultato? Ditecelo nei commenti, e fateci sapere quale Star Wars preferite fra i due finalisti.

