Star Wars: la storia è al centro di tutto nella nuova featurette della Lucasfilm

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Star Wars IX arriverà nei cinema italiani dal prossimo 18 dicembre. La regia è firmata ancora una volta dall'acclamato J.J. Abrams , unico regista insieme a James Cameron e i fratelli Russo presente nel club esclusivo dei registi da due miliardi di dollari: Abrams, già sceneggiatore e regista dell'osannato Episodio VII - Il Risveglio della Forza, ha scritto la sceneggiatura dell'ultimo capitolo insieme a Chris Terrio , autore premio Oscar per Argo.

Nel video anche cenni alle serie televisive animate come Clone Wars e Rebels, il nuovo videogame in arrivo il prossimo autunno su tutte le console Star Wars Jedi: Fallen Order e anche a tutte le altre iterazioni del franchise, compresa anche la recente installazione nel parco giochi Disneyland, Star Wars: Galaxy Edge.

