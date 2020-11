Star Wars, la storia di Anakin Skywalker: prescelto, jedi e maestro di Ahsoka Tano

Non ci sarebbe Star Wars senza Anakin Skywalker: tanto nei panni del giovane cavaliere jedi quanto in quelli di Darth Vader, il personaggio interpretato da Hayden Christensen è il motore che muove la storia ideata da George Lucas e che, pur non essendo fisicamente presente, continua a far sentire il suo peso anche durante la nuova trilogia.

Il nostro ci viene presentato ancora bambino durante Episodio I: concepito dalla madre Shmi tramite intervento dei midi-chlorian, il piccolo Anakin lavora come schiavo su Tatooine fino all'incontro con Qui-Gon, che decide di liberarlo e addestrarlo scorgendo in lui il potenziale del possibile equilibratore della Forza.

Dopo la morte di Qui-Gon Anakin proseguirà il suo addestramento con Obi-Wan, tra lo scetticismo generale del Consiglio Jedi che vede in lui un grosso pericolo; dopo il matrimonio segreto con Padmé Amidala, conosciuta durante gli eventi di Episodio I e incontrata nuovamente anni dopo, Anakin prenderà parte alla Guerra dei Cloni e ricoprirà il ruolo di maestro della giovane Ahsoka Tano, con cui costruirà un rapporto di grande complicità.

La Guerra dei Cloni vede Anakin mettersi in luce come uno degli elementi più validi della Repubblica: proprio in questo periodo, però, la paura di perdere Padmé porta il nostro ad avvicinarsi sempre più pericolosamente al Lato Oscuro, istigato anche dall'allora Senatore Palpatine che, durante gli eventi di Episodio III, rivelerà finalmente la sua vera identità di Darth Sidious ed accoglierà Skywalker come suo discepolo.

Da questo punto in poi la storia è nota: Padmé muore dopo aver dato alla luce Luke e Leia, mentre Darth Vader prenderà il suo posto alla destra dell'Imperatore fino alla caduta dell'Impero e conseguente redenzione dell'ex-jedi in punto di morte. Anakin a parte, comunque, ecco in che ordine riguardare i film di Star Wars per godere al meglio della storia di una delle saghe più celebri del mondo del cinema.