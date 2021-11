Star Wars, spunta il live-action di The Old Republic: Rogue Squadron rinviato al 2024?

Le date di uscita dei film di Star Wars già annunciati sono state stabilite dalla Lucasfilm e da Disney nei mesi scorsi, tuttavia secondo un nuovo rumor emerso in queste ore la situazione potrebbe cambiare per via di un misterioso lungometraggio dedicato a The Old Republic.

Come si legge sui noti portali Star Wars News e su Murphy's Multiverse, Lucasfilm starebbe pensando ad un film cinematografico di Star Wars ambientato durante la Vecchia Repubblica e in uscita per il 2023, con la produzione che partirà l'anno prossimo. Nel 2019, Buzzfeed News aveva condiviso un pezzo secondo cui un film basato sul popolare franchise di videogiochi sarebbe arrivato presto nei cinema, e sebbene questa indiscrezione debba essere presa necessariamente con le pinze, non sarebbe troppo sorprendente scoprire che lo studio voglia esplorare questa porzione dell'universo di Star Wars, molto amata dai fan.

La stessa fonte tra l'altro mette in conto che, con la 'promozione' di questo misterioso progetto al 2023, il già annunciato Star Wars: Rogue Squadron di Patty Jenksin sarà rinviato al 2024, il che sarebbe sensato considerando quanto la regista sia impegnata con la realizzazione del già annunciato Wonder Woman 3.

Naturalmente queste voci di corridoio non sono in alcun modo da considerarsi ufficiali, quindi per il momento i fan dovranno attendere ulteriori aggiornamenti in merito: il Disney+ Day previsto per il 12 novembre è dietro l'angolo, e chissà che non possa portarsi dietro alcune novità.