Star Wars: spopola la petizione per la director's cut di 4 ore de La Vendetta dei Sith

Malandrina è senz'altro stata la decisione di Warner Bros. e DC Films di dare il via libera alla Snyder Cut di Justice League, perché è proprio dopo l'annuncio di questa versione autoriale di Zack Snyder che i fan di tanti altri film hanno cominciato a chiedere altre director's cut, tra cui quella di Star Wars: La vendetta dei Sith.

Quello che chiedono i fan tramite l'ormai noto portale Change.org, dove vengono lanciate petizioni ogni giorno senza mai concludere ovviamente nulla, è la versione di quattro ore dell'ultimo capitolo della Trilogia Prequel diretta da George Lucas. E sono davvero tantissimi a richiederla, tanto che la petizione i n questione ha davvero spopolato via social, arrivando alla bellezza di 10.000 sottoscrizioni in pochi giorni, dopo essere però stato lanciata 11 mesi fa.



A inserirla nel sito ci ha pensato Fraser Beitzel, che non ha però ottenuto la risonanza sperata fino al recente annuncio della Snyder Cut, che ha riaperto i battenti alla speranza degli appassionati, che subito si sono riversati a sottoscrivere la petizione dopo un nuovo giro via social. Ovviamente non porterà alcun risultato concreto, sicuramente non in riferimento a La vendetta dei Sith, con la LucasFilm ormai in mano a Disney e George Lucas lontano da giochi da un bel po'.



Voi cosa ne pensate? Se volete sottoscrivere, comunque, cliccate sul link in fonte. Vi lasciamo alla recensione di Star Wars: La vendetta dei Sith.