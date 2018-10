Star Wars: lo spin-off su Boba Fett non è più in lavorazione

Sembra che la serie The Mandalorian sarà l'unico prodotto di Star Wars a presentare l'atmosfera da "pistolero solitario". Secondo quanto riportato da Erick Weber, infatti, Kathleen Kennedy ha confermato che lo spin-off su Boba Fett non è più in lavorazione.

Il reporter di Critics Choice ha incontrato la direttrice di Lucasfilm durante una speciale proiezioni di Black Panther, evento a cui hanno partecipato diverse importanti personalità della Disney. Weber ha riportato su Twitter che il film dedicato a Boba Fett è "morto" al 100%, e che la casa di produzione si sta concentrando al 100% su The Mandalorian, la serie tv ambientata nell'universo di Star Wars che debutterà su Disney Play, oltre ovviamente ai confermati Star Wars: Episodio IX e la trilogia di Rian Johnson.

Tra i motivi che hanno spinto lo studio a optare per questa decisione potrebbe rientrare il flop al botteghino di Solo: A Star Wars Story. Il film diretto da Ron Howard ha infatti incassato globalmente "solamente" 392 milioni di dollari, cifra lontana dai risultati delle altre pellicole della saga, compreso l'altro spin-off Rogue One: A Star Wars Story.

Boba Fett è apparso per la prima volta ne L'Impero colpisce ancora per poi morire comicamente ne Il ritorno dello Jedi. In seguito il personaggio è stato inserito anche in Una nuova speranza con l'uscita dell'edizione speciale. Boba appare anche nella trilogia prequel, dove viene rivelato che si tratta di un clone del famigerato cacciatore di taglie Jango Fett.