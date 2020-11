Star Wars, lo speciale natalizio Lego conferma una teoria su Finn: ecco quale

Da martedì 17 novembre è disponibile su Disney+ il Lego Star Wars Holiday special, ambientato dopo il nono e ultimo capitolo della saga cinematografica, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Senza raccontare troppo sulla trama, diciamo che lo speciale offre una chiave di lettura che confermerebbe una teoria diffusa tra i fan dopo l'Episodio IX.

Come si ricorderà, in L'Ascesa di Skywalker Finn (John Boyega) vorrebbe dire qualcosa a Rey (Daisy Ridley), ma non riesce a trovare il momento giusto. Secondo molti, l'ex Stormtrooper vorrebbe rivelare di essere sensibile alla Forza, anche se il regista J.J. Abrams all'epoca aveva raccontato di aver voluto lasciare un velo di ambiguità in modo che potesse "significare cose diverse per persone diverse".

Nel Lego Holiday Special, sembra proprio che Rey faccia da maestra per Finn, grazie ad alcune sequenze in cui vediamo quest'ultimo esercitarsi con la spada laser. Naturalmente, lo speciale natalizio fa storia a sé, e questo non vuol dire che John Boyega (che doppia il Finn in versione "mattoncini") tornerà nel franchise di Star Wars, né tantomeno che Finn diventi un Jedi.

Qualche settimana fa, in ogni caso, era stato lo stesso John Boyega a parlare di un suo eventuale ritorno nel franchise Star Wars, rivelando anche che la sua carriera di attore deve molto a Johnny Depp.