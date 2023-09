Star Wars: nel cast di Ahsoka compare anche un'attrice di Barbie (ed è record)

L'acclamato episodio 5 di Ahsoka, la nuova serie tv live-action di Star Wars in corso di pubblicazione sulla piattaforma di streaming on demand Disney+, ha sorpresa ha svelato un curioso collegamento con Barbie, il blockbuster campione d'incassi prodotto e interpretato da Margot Robbie.

Nel corso dell'episodio, una scena flashback fa rivivere ai fan di Star Wars i tempi delle Clone Wars, più precisamente durante il famoso Assedio di Mandalore: come gli appassionati della saga già sapranno, a quel tempo Ahsoka è molto più giovane rispetto alla versione adulta interpretata da Rosario Dawson, e ha circa sedici-diciassette anni. Per questo motivo, la produzione di Ahsoka ha chiamato la giovane attrice di Barbie Ariana Greenblatt per interpretare la versione live-action di Ahsoka adolescente.

Curiosamente, all'età di soli 16 anni, Ariana Greenblatt ha già accumulato una filmografia piuttosto prolifica: l'attrice ha infatti interpretato la versione giovane della Gamora di Zoe Saldana in Avengers: Infinity War, ed è stata anche Sasha nel film di Barbie. Questi due ruoli fanno di lei seconda attrice (insieme a Zoe Saldana) ad apparire in due diversi franchise miliardari, che ora diventano tre includendo anche Star Wars.

La carriera di Ariana Grrenblatt include anche Stuck in the Middle, 65 e Love and Monsters. Inoltre interpreterà Tiny Tina nel prossimo film live-action di Borderlands.