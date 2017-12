Star Wars: un sondaggio ha rivelato che Jabba the Hutt è 'meglio' di Rey, Finn e BB-8!

, il gigantesco, disgustoso "vermone" che schiavizza le donne e ha sullo schermo più o meno mezz'ora di tempo in totale in tutta la saga di, si piazza prima di personaggi nuovi come Finn, Rey e BB-8 . Ecco il sondaggio.

Non ci crederete ma non è l'unico risultato eclatante: Jar Jar Binks (sì, proprio lui), è preferibile - sempre secondo questa "poll", a Kylo Ren. Ma andiamo con ordine.

Questo nuovo sondaggio è stato condotto da Morning Consult che ha chiesto a 2.200 adulti degli Stati Uniti, diverse cose su Star Wars, facendo domande come "qual è il tuo film preferito del franchise e quali personaggi ami di più". Il sondaggio, come prima analisi, ha evidenziato che le persone nella fascia d'età tra il 30 e i 44 anni, hanno risposto in modo più favorevole degli altri.

E passiamo ai numeri: Jabba the Hutt acchiappa il 42% delle preferenze, Finn e BB-8 si attestano al 39%, Rey al 38% e Kylo Ren al 32% . Andando avanti, il Leader Supremo Snoke e Jyn Erso di Rogue One si posizionano rispettivamente al 26% e al 29%.

Leia Organa è la preferita in assoluto, con un favoloso 73%. Luke Skywalker, Chewbacca e Yoda si posizionano tutti al 72% mentre R2-D2 si piazza al 71%. Han Solo è al 68%.

Jar Jar Binks, interessantissimo, è al 37%, mentre Kylo Ren solo al 32%.

In totale, la trilogia originale è ancora al primo posto nelle preferenze degli utenti, seguono Il Risveglio della Forza e Rogue One, e poi la trilogia prequel. Chiaramente i numeri hanno considerato un campione che non può essere considerato definitivo, ma dà comunque un'idea della situazione.

Siete d'accordo con questi dati? Diteci quali sono le vostre classifiche di personaggi e film della saga!

E non dimenticate: Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriva oggi al cinema!