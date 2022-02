Star Wars: i Sith hanno usato Jar Jar Binks per tutto il tempo secondo una nuova teoria

Ogni tanto il nome di Jar Jar Binks salta fuori nelle teorie e nei complotti dei fan di Star Wars che da subito hanno odiato il personaggio creato da George Lucas e apparso per la prima volta in Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma. In anni più recenti, i fan hanno dimostrato un sempre maggior affetto per lo sfortunato personaggio.

Adesso è saltata fuori una altra affascinante teoria, pubblicata da un utente su Reddit, che in pratica dichiara che i Sith avevano da sempre saputo dell'inettitudine del personaggio di Jar Jar Binks e se ne sarebbero serviti subdolamente per i loro piani di vendetta e conquista.

"I Sith controllavano la mente di Jar Jar ogni volta che questo era convolto in qualcosa di importante. Già l'introduzione di Jar Jar rendeva evidente quanto la sua mente fosse debole ed esposta ai trucchi mentali. Quando Palpatine/Dooku incontrano Jar Jar realizzano immediatamente che potrebbe essere un ottimo strumento. Devono solo usare l'1% della loro energia per controllarlo. E possono farlo anche da grandi distanze. Lo manipolano quando hanno bisogno di farlo sembrare vagamente competente al punto tale da rimanere al servizio di Padme, ma rendendolo capace di proporre consigli quando richiesto. "Meesa ha proposto che il Senato dia immediatamente poteri speciali al Cancelliere Supremo", sono in realtà parole dello stesso Palpatine pronunciate con le labbra di Jar Jar. Questa teoria è una variante di quella che vorrebbe lo stesso Jar Jar un signore dei Sith. Implica le stesse circostanze ma non è così forzata. Per esempio, questa versione non va in conflitto con la 'regola dei due'".

E voi cosa ne pensate di questa nuova teoria su Jar Jar Binks? Pensate che per tutto il tempo fosse uno strumento nelle mani dei Sith? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, siamo in attesa del primo trailer di Obi-Wan Kenobi. Dal poster ufficiale con Ewan McGregor abbiamo saputo che la miniserie arriverà su Dsiney+ a fine maggio.