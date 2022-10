Star Wars, i Sith possono privare i Jedi della Forza! La conferma in un romanzo

Cos'è un Jedi senza la Forza? Nient'altro che un uomo come gli altri, dotato certo di una tempra non comune, ma tutto sommato poi non così speciale. Possibile, dunque, che i Sith non abbiano mai pensato di tentare di estromettere i loro acerrimi nemici dall'utilizzo della stessa? La risposta ce la fornisce un nuovo romanzo di Star Wars.

Già, perché mentre Mark Hamill sostiene l'Ucraina con un nuovo videomessaggio, il romanzo Path of Deceit di Justina Ireland affronta proprio quest'argomento, svelandoci l'esistenza di un manufatto Sith di cui mai avevamo sentito parlare nel corso dei film e delle serie appartenenti al franchise ideato da George Lucas.

Secondo quanto leggiamo nel libro di cui sopra, infatti, i Jedi avrebbero scoperto (secoli prima degli eventi di Episodio I) sul pianeta Moraband un manufatto che, utilizzato a mo di pugnale per accoltellare i Jedi, sarebbe capace letteralmente di assorbire la Forza dal malcapitato, privando quindi quest'ultimo della possibilità di servirsene.

Una perdita ben superiore a quella del semplice sangue, insomma, quella a cui sono andati incontro dei Jedi particolarmente sfortunati: una vera fortuna che di questo terribile manufatto si siano perse le tracce nel corso degli anni! Tornando ai giorni nostri, comunque, scopriamo insieme quale personaggio Christian Bale avrebbe voluto interpretare in Star Wars.