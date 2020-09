Star Wars: i Sith possono catturare i Fantasmi della Forza? Scoprite l'oscura leggenda

Come fare a contrastare i Fantasmi della Forza ora che possono modificare la realtà e prendere in giro il Kylo Ren di turno come avvenuto in Star Wars: Gli Ultimi Jedi? Semplice, imbottigliandoli come avviene con il Genio della lampada!

Se avete visto The Clone Wars o avete letto il romanzo de La Vendetta dei Sith di Matt Stover avete avuto conferma del fatto che solo i Jedi possono diventare Fantasmi della Forza una volta morti. "L'immortalità è l'obiettivo finale dei Sith, ma non lo potranno mai raggiungere. Proviene dall'abilità di rilasciare sé stessi, non dall'esaltare sé stessi. Si ottiene attraverso la compassione, non l'avidità", dichiara Qui-Gon Jinn.

Abbiamo visto i Fantasmi aiutare i Jedi sin dalla trilogia originale, ma con il film di Rian Johnson la situazione si è complicata per chi appartiene al Lato Oscuro. In Episodio 8 Yoda è in grado di controllare i fulmini e Luke sfrutta il suo immenso potere per diventare uno spirito dalla consistenza corporea e ingannare Kylo Ren. Per contrastare tutto ciò i Sith potrebbero però avere un'arma segreta, come descritto nel libro Star Wars: Dark Legends di George Mann.

Si tratta in realtà di una serie di racconti dell'orrore ambientati nell'universo di Star Wars e descrivono varie leggende perdute nel tempo. Una di queste, The Gilded Cage, racconta della battaglia tra le terrificanti Sorelle della Notte e il Signore dei Sith Darth Caldoth. Le Sorelle cercano di attirarlo con quello che sembra essere un Fantasma della Forza, ma il malvagio Sith passa al contrattacco: attraverso un rituale riesce ad intrappolare il Fantasma all'interno di una fiala e a portarlo via.

Per quanto antica, ogni leggenda contiene un fondo di verità, per cui è possibile che così come i Jedi avevano dimenticato l'abilità di trasformarsi in Fantasmi (abilità acquisita da Qui-Gon dopo millenni), anche i Sith abbiano rimosso come contrastarli. Chissà se vedremo qualcosa del genere anche nelle produzioni cinematografiche o televisive.

Intanto arrivano risposte per quanto riguarda la questione del fantasma giovane di Anakin in Episodio 6, mentre Moff Gideon potrebbe essere sensibile alla Forza.