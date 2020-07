Star Wars, i Sith non dicono mai 'Che la Forza sia con te': ecco perché

Per anni abbiamo sentito la celebre frase "Che la Forza sia con te" pronunciata come buon augurio o semplicemente come cenno di saluto dai vari Cavalieri Jedi, fin dal primo film di Star Wars, ma in nessuna pellicola abbiamo mai visto un Signore dei Sith fare altrettanto o utilizzare una versione diversa del celebre motto.

Sebbene si possa pensare che un Sith non abbia certo l'intenzione di augurare il meglio a un proprio alleato (ricordiamo che vanno sempre in due), potrebbe esserci una spiegazione migliore, ed è pure bene ricordare come Luke Skywalker ne Gli Ultimi Jedi abbia detto chiaramente che "la Forza non appartiene ai Jedi".

La celebre frase "Che la Forza sia con te" non sarebbe solo un semplice messaggio di buon auspicio verso gli altri, ma sarebbe la stessa ammissione da parte dei Jedi che la Forza controlla tutto ciò che accade e accadrà e i Jedi riconoscono di non aver alcun potere per cambiare questo concetto. Un concetto che a quanto pare è respinto totalmente da un Sith, che crede fermamente nella propria volontà, in grado di modificare le cose a proprio piacimento. Un Sith cerca sempre di imporre la sua volontà su tutto il resto in modo da ottenere il massimo beneficio da ogni situazione e a ogni livello. Dop aver separato il proprio cammino o destino da quello tracciato dall'Ordine dei Jedi è chiaro quindi il motivo per cui i Signori dei Sith non utilizzano il celebre motto, che tra l'altro viene utilizzato anche da persone non appartenenti all'Ordine ma comunque dentro il nucleo del Lato Chiaro della Forza.

