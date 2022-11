Star Wars, ora Simu Liu vuole un live-action: 'Mettetemi una spada laser in mano'

La star Simu Liu non si accontenta di un solo universo: l'attore ha già dato prova del suo talento nell'Universo Marvel in Shang-Chi e la Leggenda dei 10 anelli e in Shang-Chi 2. E' anche arrivata la notizia che Simu Liu sarà in Avengers: The Kang Dynasty. Ora però vorrebbe espandere la sua presenza in un altro universo: quello di Star Wars.

Si parla di "espandere" perché Simu Liu è già presente nella saga: è proprio lui infatti ad aver dato la voce al personaggio di Lah Zhima nel nono episodio (intitolato 'Il nono Jedi') di Star Wars: Visions (a tal proposito vi rimandiamo alla nostra recensione di Star Wars: Visions). Un ruolo però che gli ha dato diverse preoccupazioni: l'attore infatti vorrebbe debuttare in un live-action in un futuro progetto Star Wars. In una intervista per ComicBook (nonché fonte della nostra news), Liu si è espresso così:

"Devo ammettere che... una delle prime domande che ho fatto quando sono stato convocato in ufficio per la prima volta è stata: 'Dare voce a questo personaggio mi precluderà dall'interpretarne un altro in futuro nella saga? Perché se sì, allora non voglio...' E Lucasfilm mi ha detto che non mi avrebbe precluso nulla".

Le preoccupazioni dell'attore sono decisamente lecite. Infatti Liu sente di non essersi "giocato al massimo la carta 'Star Wars', quindi la butto lì...Mettetemi una spada laser in mano. Chiedo troppo?". Comprendiamo bene il desiderio impellente della star di interpretare un Jedi grigio. In una precedente intervista per Animal Talk si era infatti espresso dicendo che: "Non giriamoci intorno: voglio assolutamente far parte dell'universo Star Wars. [...] Sono un super fan della saga."