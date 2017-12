Star Wars: siamo in piena mania Guerre Stellari! Oggettistica, gadget e tante altre cose!

Comunicato Stampa: L'apertura di Star Wars: Gli Ultimi Jedi è stata, come sempre, fenomenale. Il botteghino è esploso, come pure il fuoco che alimenta la! Date un'occhiata ai vari gadget a tema Galassia lontana, lontana!

"Star Wars: Gli Ultimi Jedi che, arrivato nelle sale italiane il 13 dicembre in oltre 850 copie, si è posizionato immediatamente in vetta al box office, registrando un incasso di oltre 6 milioni di Euro nel nostro Paese e un incasso globale di oltre 450 milioni di dollari.

La “ mania Star Wars” non si esaurisce però al cinema, ma arriva anche nelle case di milioni di fan con giochi, gadget e accessori.

Le ultime novità sono disponibili QUI:

Alcune proposte:

CASSE BLUETOOTH DARTH VADER NANO: Compatibile con tutti gli smartphone, tablet, TV e dispositivi audio. Fino a 6/8 ore di riproduzione. Citazione: MT Distribution per Lucasfilm. Prezzo consigliato al pubblico: € 99,99.

STAMPO PER DOLCI STAR WARS: Citazione: MT Distribution per Lucasfilm.Prezzo consigliato al pubblico: € 99,99.

MOLESKINE STAR WARS: La saga più appassionante dell’universo personalizza le agende Moleskine con inseguimenti stellari e combattimenti leggendari. Citazione: Moleskine per Lucasfilm. Prezzo consigliato al pubblico: pocket € 16,90 – large € 22,90.

OROLOGI DA COLLEZIONE KYLO REN E BB-8: Con cassa in acciaio e meccanismo di livello elevato.

Citazione: Joy Toy per Lucasfilm.

Prezzo consigliato al pubblico: € 69,99.

RASOIO SERIES 9000 THE DARK SIDE SPECIAL EDITION:Comfort eccezionale anche su barbe di 3 giorni. Lame V-Track Pro, testine con movimento in 8 direzioni, 3 velocità di rasatura. Autonomia 60 minuti. Citazione: Philips per Lucasfilm. Prezzo consigliato al pubblico: € 349,99.

TAZZA PORG: Risveglia la Forza ogni mattina con questa robusta tazza in ceramica modellata come un Porg, creatura nativa dell'isola di Ahch-To, che fa parte dell'universo di Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Prezzo al pubblico: € 18. Citazione: Disney Store

SPILLETTA E LITOGRAFIA EDIZIONE LIMITATA GUARDIA PRETORIANA: Aggiungi una spaventosa figura alla tua collezione intergalattica con il nostro set di spilletta e litografia della Guardia Pretoriana! La litografia raffigura una bellissima immagine in stile bozzetto, mentre la spilletta è decorata da dettagli dorati. Prezzo al pubblico: € 20. Citazione: Disney Store"

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è in sala!