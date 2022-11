Star Wars, Shawn Levy in trattative per un nuovo film dopo Deadpool 3!

Disney e Lucasfilm continuano a lavorare senza sosta sul nuovo corso di Star Wars: con un franchise in continua espansione e sempre più simile a colossi del genere come il Marvel Cinematic Universe per proporzioni e respiro il lavoro da fare è decisamente parecchio, come dimostra il susseguirsi di notizie di queste ultime ore.

Mentre si continua a parlare del film di Star Wars di Damon Lindelof, infatti, un nuovo nome già in orbita Disney salta fuori per un nuovo lungometraggio ambientato nella galassia lontana lontana: si tratta di Shawn Levy, attualmente impegnato a dirigere la fantastica coppia Ryan Reynolds/Hugh Jackman in Deadpool 3!

Levy dovrà prima onorare anche l'impegno preso con Netflix (il regista sarà chiamato a dirigere gli episodi finali di Stranger Things), ma le ultime indiscrezioni rilanciate da Deadline parlano di una trattativa ormai in stato avanzato, con il regista che andrà quindi a seguire la scia di colleghi come Taika Waititi, già confermato da tempo alla direzione di un suo film.

Al momento non siamo a conoscenza di alcun dettaglio circa il film in questione, e naturalmente ci sarà da attendere l'ufficialità della cosa: le strade di Shawn Levy e Star Wars, comunque, sembrano evidentemente destinate a incontrarsi! Grande schermo a parte, comunque, nei giorni scorsi Carrie-Anne Moss è stata annunciata nel cast di The Acolyte, la serie ambientata 100 anni prima gli eventi della trilogia prequel.