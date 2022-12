Star Wars, Shawn Levy promette: ''Farò di tutto per scrivere qualcosa di impareggiabile''

Dopo averci aggiornato sull'inizio delle riprese di Deadpool 3, il regista Shawn Levy ha confessato di sentirsi un privilegiato nel poter lavorare con Lucasfilm. Accostato al prossimo film di Star Wars, Levy ha promesso di offrire ai produttori una sceneggiatura alla quale sarà impossibile dire no!

L'agenda lavorativa di Shawn Levy continua a riempirsi a vista d'occhio e con progetti sempre di un certo spessore. Dopo Deadpool 3 - con Ryan Reynolds e un Hugh Jackman che riprenderà il suo ruolo di Logan/Wolverine - e la quinta ed ultima stagione di Stranger Things, il regista canadese si dichiara pronto a viaggiare verso...una galassia lontana lontana!

Si sa, quando un nuovo film di Star Wars viene annunciato, è subito un toto-nomi di registi ed attori protagonisti in lizza per divenire i nuovi volti del franchise. Tra i numerosi registi che sono stati accostati al prossimo progetto, anche quello di Levy compare nella lista. In una recente intervista, il regista di Una Notte al Museo, ha confessato di considerare questa opportunità come ''un biglietto d'oro'', che non è disposto a gettar via.

''Sono semplicemente entusiasta. Non ho parole più adatte di queste e sono felice ed eccitato ogni giorno di più'', ha confessato Levy, per poi continuare: ''Sì, sono molto consapevole del numero di registi che arrivano alla linea di partenza per un film del genere. Ma mi dedicherò a sviluppare una sceneggiatura che mi possa dare il privilegio di fare questo film e credetemi, non ho intenzione di sprecare questa succosissima opportunità!''

Per un Levy ancora in dubbio, un altro lavoro della Lucasfilm è certo: Damond Lindelof lavorerà ad un film di Star Wars!