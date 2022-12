Star Wars, Shawn Levy: 'Il mio film sarà un vero spettacolo visivo'

Mentre James Cameron ha anticipato che i sequel di Avatar saranno il suo personale Star Wars, il regista Shawn Levy ad un nuovo Star Wars ci sta letteralmente lavorando, e nel corso di una nuova intervista ha avuto modo di rivelare qualche dettaglio in più.

Dopo aver promesso che la storia del suo Star Wars sarà impareggiabile, il regista di Free Guy, Stranger Things e The Adam Project ha anticipato che il film sarà un vero e proprio spettacolo visivo per i fan della galassia lontana lontana. "Siamo ancora all'inizio dello sviluppo", ha detto il regista ai microfoni del sito SyFy. "Ma il mio obiettivo è realizzare un film di Star Wars che assomigli ai miei film precedenti, che sia uno spettacolo visivo basato sulla realizzazione dei desideri, sulla leggerezza e sul grande cuore."

L'autore ha poi discusso di quale significato abbia per lui realizzare un film di Star Wars: "Se mi avessi detto, quando stavo realizzando Big Fat Liar, che alla fine avrei realizzato un film di Deadpool e un film Star Wars, ti avrei detto di andare al diavolo, pensando di essere preso in giro! Ho sempre considerato questa opportunità come una fantasia, un sogno, mai come un obiettivo. Quindi tutto questo per me è estremamente elettrizzante. Non lo do assolutamente per scontato né me ne compiaccio".

Per altre letture vi ricordiamo che Shawn Levy ha anche anticipato la data di inizio delle riprese di Deadpool 3.