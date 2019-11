Star Wars, uno sguardo ravvicinato alla doppia spada laser della Dark Rey

Lo spot di Star Wars IX della D23 ha mostrato per la prima volta la Rey passata al Lato Oscuro, sconvolgendo i fan di tutto il mondo e aprendo a mille interrogativi relativi al nuovo film della saga diretto da J.J. Abrams.

L'attrice Daisy Ridley ha la bocca cucita su quella scena, e recentemente ha rivelato di essersi rifiutata di parlarne perfino con sua madre.

"Onestamente so quanto sia forte la voglia di sapere, perché l'ho provata. Fu davvero eccitante, perché il trailer fu mostrato ad una convention ma non uscì prima di altri tre giorni. E mia madre mi mandava messaggi tipo: 'Cosa sto vedendo su Twitter? Passi al Lato Oscuro?' e io le rispondevo: 'Aspettiamo e vediamo'" ha raccontato al Tonight Show l'interprete di Rey.

Al di là di questo, comunque, per la prima volta possiamo mostrarvi in dettaglio la doppia spada laser rossa che il personaggio ha sfoggiato nel criptico filmato. Potete ammirarla in calce all'articolo.

Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker è stato diretto da J.J. Abrams e co-scritto da Abrams insieme allo sceneggiatore premio Oscar Chris Terrio (Argo), e porterà alle estreme conseguenze lo scontro tra la Resistenza guidata dal Generale Leia e il Primo Ordine del Leader Supremo Kylo Ren, in un'epica conclusione che sancirà la fine della saga della dinastia Skywalker.

Nel cast tutti i principali attori dei film precedenti più diverse new entry, con la partecipazione di Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong'o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, Dominic Monaghan, Ian McDiarmid (di nuovo nei panni dell'Imperatore Palpatine) e Billy Dee Williams (che torna a interpretare Lando Calrissian per la prima volta dall'ultima comparsa, datata 1983, ne Il Ritorno dello Jedi).

Episodio IX arriverà in Italia il 18 dicembre prossimo.