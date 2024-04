Star Wars, i nuovi set LEGO vi faranno letteralmente sognare: scoprite tutte le novità

Oltre al recente set LEGO di Star Wars per il Millennium Falcon, le celebrazioni per lo Star Wars Day 2024 per il prossimo 4 maggio continuano con nuove collaborazioni con i famosi mattoncini da costruzione.

Ad esempio, il set TIE Interceptor che faceva parte del primo lancio della Ultimate Collector Series nel 2000 è tornato in una nuova e rinnovata versione: gli ammiratori di Star Wars: Il Ritorno dello Jedi possono rivivere l'azione del film ricreando le caratteristiche ali, il dettagliato cockpit e i cannoni laser del magnifico set da costruzione LEGO Star Wars TIE Interceptor. Il set, composto da 1.931 pezzi, è imponente (40 cm di lunghezza) e include una minifigure esclusiva del pilota TIE e una del Droid Mouse, attualmente limitata a questo set. Il modello è montato su un supporto con una targa stampata e include un mattoncino stampato con il logo del 25º anniversario di LEGO Star Wars.

I fan di Star Wars: La Minaccia Fantasma possono immergersi nella costruzione di una dinamica scena di Tatooine con il set da esposizione del Mos Espa Podrace Diorama. Il set da 718 pezzi include Anakin Skywalker, l’Arch Canyon e una targa con il consiglio di Qui-Gon Jinn: “Ricordati, concentrati sul momento. Percepisci, non pensare. Usa il tuo istinto”. Invece per chi si è già avventurato nel lato oscuro, il set da costruzione Sith Infiltrator di Darth Maul da 640 pezzi è l'ideale: i fan possono aprire le ali e ritrarre il carrello di atterraggio per il volo, azionare i 2 shooter a molla e premere il grilletto per far cadere 3 droidi sonda DRK-1 dallo scomparto anteriore. In alternativa, i fan possono dare un'occhiata al droide distruttore in mattoncini, il set Droideka con 583 pezzi.

Infine, chi preferisce i personaggi da esposizione in mattoncini avrà una sorpresa anche con il set di sei LEGO BrickHeadz collezionabili con i personaggi di Jar Jar Binks, Anakin Skywalker, Regina Amidala, Capitano Panaka, Qui-Gon Jinn e Darth Maul. Per i fan di Star Wars: La vendetta dei Sith, poi, c'è anche un set BrickHeadz di Clone Commander Cody. Chiunque faccia parte del team Grogu sarà felice di immergersi ora nell'esperienza di costruzione del BARC Speeder Escape da 221 pezzi insieme a Kelleran Beq.

Se volete saperne di più consultate il sito di LEGO con il link disponibile nello spazio dedicato alla fonte, in calce all'articolo. Per altri contenuti sulla saga, invece, scoprite la locandina della Star Wars Celebration.

