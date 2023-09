Star Wars, la serie su Lando Calrissian è diventata un film!

Dopo le pessime notizie sulla serie TV di Lando, le probabilità di assistere al nuovo capitolo di Star Wars sembravano bassissime... ma a volte i progetti riescono a risorgere dalle proprie ceneri: è il caso in questione, perché la serie TV diventerà un film!

La pellicola vedrà la collaborazione di Donald Glover (interprete di Lando), suo fratello Stephen e Justin Simien, regista de La casa dei fantasmi.

"Non si tratta di uno show" ha dichiarato Stephen Glover. "No, al momento l'idea ricorrente è quella di fare un film". Ha inoltre ribadito tutti gli scioperi in corso, sottolineando la difficoltà nel prevedere la possibile data d'uscita. In un'altra occasione, invece, Donald Glover ha parlato per la prima volta di Star Wars: Lando.

Per chi non conosca il franchise più nel dettaglio, una domanda sorge spontanea: chi è Lando? Il personaggio in questione (il cui nome completo è Landonis Balthazar "Lando" Calrissian III) viene introdotto per la prima volta ne L'Impero colpisce ancora, dove tradisce l'amico di lunga data Ian Solo e lo consegna all'Impero. In seguito, nel sequel Il ritorno dello Jesi, entra nella Ribellione per attaccare la seconda Morte Nera. Ricordiamo inoltre le sue apparizioni in Solo: A Star Wars Story, L'ascesa di SKywalker, Rebels e Ledends.

Ulteriori dettagli sulla pellicola rimangono ignoti – in quale arco temporale sarà ambientato?, assisteremo a un Lando giovane o adulto?, ci sarà anche Qi'ra? –, ma confidiamo che la produzione risponderà il prima possibile ai dubbi degli appassionati; inoltre, l'andamento degli scioperi WGA e SAG_AFTRA influenzerà drasticamente la programmazione del progetto.