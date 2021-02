Star Wars, i segreti del backstage in una foto del1977 pubblicata da Mark Hamill

Come sappiamo Mark Hamill, il leggendario interprete di Luke Skywalker nel franchise Star Wars, non perde occasione per dimostrare quanto sia rimasto legato al suo ruolo e a tutta la saga ideata da George Lucas. Sui suoi profili social si abbandona spesso e volentieri ai ricordi, raccontando aneddoti o pubblicando foto inedite.

Nei giorni scorsi, come si può vedere anche nel post Instagram in calce alla notizia, Mark Hamill ha condiviso uno scatto che risale alle riprese dell'Episodio IV, Una nuova speranza, datato 1977. Nella foto, l'attore tiene per mano Harrison Ford mentre i due salgono una scalinata. Alle loro spalle, una macchina da presa riprende la reazione di Carrie Fisher, non inquadrata.

Utilizzando l'hashtag #TrueStory, Mark Hamill ha raccontato nella didascalia il retroscena legato a quella immagine. "È stata un'idea di Harrison tenersi per mano in modo che i nostri movimenti fossero coerenti e la linea dello sguardo di Carrie corrispondesse. A parte questo momento, non ci siamo quasi mai tenuti per mano."

Tra i vari commenti, spicca quello di Joonas Suotamo, che in Star Wars interpreta Chewbacca. "Sapendo questo, apprezzo ancora di più adesso che tu mi tenga la mano."

Negli ultimi giorni, sui social Mark Hamill è rimasto molto colpito dai meme su Bernie Sanders. Per altri approfondimenti su Star Wars, invece, puoi dare un'occhiata alla nuova linea di action figure per il 50° anniversario della Lucasfilm.