Star Wars: scoprite la terrificante teoria sugli Ewok che spaventa anche Mark Hamill

Sui social è diventata virale una nuova terrificante teoria sulla presenza degli Ewok in Star Wars: Il ritorno dello Jedi, terzo capitolo della trilogia originale della saga con protagonista Mark Hamill.

Si tratta di un elemento che l'interprete di Luke Skywalker non aveva mai considerato, messo in luce nel post che trovate in calce all'articolo: gli adorabili Ewok hanno effettivamente mangiato qualcuno?

E' quello che si è chiesto un utente Twitter, sconvolgendo i sogni di Mark Hamill: in Star Wars: Il ritorno dello Jedi la principessa Leia è la prima della sua squadra a incontrare un Ewok, e quando il resto dell'equipaggio viene catturato dai piccoli animali pelosi, trovano Leia già al villaggio Ewok, agghindata con dei nuovi vestiti. La principessa mostra un abito inedito e mai visto fino a quel punto, quindi da dove vengono quegli indumenti? Non c'è traccia di altri umani nel villaggio Ewok, e certamente non è passato tempo a sufficienza per permettere agli Ewok di realizzare quell'abito appositamente per Leia. La teoria sostiene dunque che l'abito fosse già lì, gettando una luce inquietante sugli adorabili esseri pelosi: hanno mangiato una donna umana e conservato i suoi vestiti? Lo stesso Mark Hamill è spaventato al riguardo.

Al di là di questa spaventosa suggestione, comunque, sappiamo - da alcuni film realizzati per la tv e oggi ritenuti non canonici - che gli Ewok in passato hanno incontrato altri umani prima de Il ritorno dello Jedi, e secondo alcuni l'abito indossato da Leia potrebbe essere appartenuto a Catarine Towani, protagonista del film tv Caravan of Courage: An Ewok Adventure, uscito nel 1984 per la regia di John Korty.

Per altri retroscena su Star Wars, scoprite perché Darth Vader sembra sorpreso quando Obi-Wan scompare alla fine del loro duello in Star Wars: Una nuova speranza.

Vi ricordiamo che entrambi i personaggi torneranno nella nuova serie tv Obi-Wan Kenobi, in arrivo nel 2022 su Disney+.