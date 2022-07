Star Wars, R2-D2 in realtà è Darth Plagueis! L'inquietante teoria dei fan

Il droide più amabile dell'intera saga di Star Wars è in realtà un essere malvagio e potente? Sembra questa la convinzione di alcuni fan che hanno iniziato a far circolare questa teoria e ne stanno discutendo in queste ore. Un'ipotesi certamente bizzarra, soprattutto in considerazione del personaggio al centro dell'attenzione.

Nei giorni in cui Harrison Ford compie 80 anni, sul web avanza l'ipotesi che R2-D2, un umile droide astromeccanico che ha aiutato personaggi come Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka Tano, Luke Skywalker, Rey Skywalker e Lando Calrissian, possa non essere in realtà ciò che gli spettatori hanno sempre pensato.



Una teoria che sta circolando su Reddit sostiene che R2-D2 sia in realtà Darth Plagueis, genio del male che ha lavorato al fianco di Darth Sidious, con l'obiettivo di creare un governo galattico. Si, sembra pazzesco ma questa teoria secondo alcuni fan ha perfettamente senso.



Secondo tale narrazione le prime avventure di R2-D2 avvengono con l'ascesa di Palpatine al potere, come signore oscuro dei Sith. Rimane comunque una teoria piuttosto fragile, soprattutto perché nel corso delle trame di una saga longeva come Star Wars, R2-D2 ha sempre dimostrato di essere un alleato fedele e leale nei confronti dei protagonisti; difficilmente, se davvero facesse parte del Lato Oscuro della Forza avrebbe permesso a Luke Skywalker di distruggere la Morte Nera in Una nuova speranza, ad esempio.



Voi cosa ne pensate? Credete davvero che R2-D2 possa essere in realtà Darth Plagueis? In ogni caso su Everyeye trovate il nostro approfondimento sui Jedi più forti di Star Wars.