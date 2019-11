Star Wars: scoprite tutti i progetti ufficiali che non vedremo mai

Con la cancellazione della nuova trilogia di Star Wars sviluppata da David Benioff e DB Weiss, celebri creatori di Game of Thrones, aumenta la lista dei progetti Lucasfilm annunciati e poi, per un verso o per un altro, cestinati senza colpo ferire.

Qui sotto proviamo a stilare una breve lista includendo sia lungometraggi cinematografici che serie televisive:

- Sono pochi i dettagli relativi a questo progetto stroncato sul nascere, ma al momento della sua cancellazione è trapelata la voce secondo cui la storia avrebbe raccontato le origini dei Jedi. Star Wars Detours - Una serie televisiva animata annunciata nel 2012 durante la Star Wars Celebration. All'epoca non c'erano ancora i nuovi film all'orizzonte, con il franchise che si stava espandendo solo grazie alla serie d'animazione Star Wars: The Clone Wars. Per Detours venne proiettato anche un breve trailer, ma qualche settimana dopo il progetto fu accantonato definitivamente.

Ad oggi, con l'imminente debutto di The Mandalorian e Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, il futuro della serie al cinema prevede "soltanto" un film prodotto da Kevin Feige e la trilogia di Rian Johnson, della quale però si sta lentamente perdendo le tracce (ma è lecito aspettarsi che, con l'abbandono di Benioff e Weiss, questo progetto torni alla ribalta).

Sul fronte televisivo, oltre alla citata mini-serie su Obi-Wan, è in fase di sviluppo anche una mini-serie su Cassian Andor, personaggio visto nello spin-off Rogue One: A Star Wars Story e interpretato da Diego Luna.