Star Wars: scoprite l'inedito look delle spade laser di Yoda, Anakin e altri personaggi

LucasFilm ha pubblicato l'anteprima del libro Star Wars: The Lightsaber Collection, che propone alcune splendide immagini delle spade laser, le celebri armi dei Jedi e dei Sith. Ecco allora le spade laser di Yoda, di Ahsoka Tano, di Anakin Skywalker, poi tramandata a Luke e infine Rey. In calce alla news potete scoprire le immagini.

Secondo la descrizione dell'editore, Star Wars: The Lightsaber Collection è una guida visiva completa che esplora le iconiche e leggendarie spade laser trovate nella galassia di Star Wars con le impugnature preferite dei fan della saga di Skywalker, di Clone Wars e Star Wars Rebels, nonché di fumetti, romanzi e videogiochi.



"Fate vostra la guida definitiva alla spada laser. Questo libro presenta le caratteristiche di personaggi come Darth Vader, Darth Maul, Yoda, Obi-Wan Kenobi, Mace Windu, Luke Skywalker, Leia Organa, Kylo Ren, Rey, Ahsoka Tano e altri sulla creazione e la storia delle spade laser di tutti gli Star Wars, tra cui la sciabola a doppia lama di Darth Maul e la Darksaber" recita il lancio del libro.

"Scopri illustrazioni mai viste prima. Dotato di rendering fotorealistici delle spade laser animate e dei fumetti di Star Wars, tra cui l'ibrida blaster-spada di Ezra Bridger, le pale rotanti del Grande Inquisitore, e una nuova spada laser dell'alta repubblica, questo libro è indispensabile per i fan di Star Wars".

Star Wars: The Lightsaber Collection sarà in vendita da ottobre ma è già disponibile il pre-order.

Su Everyeye trovate la recensione de L'Ascesa di Skywalker e la recensione de Gli Ultimi Jedi, gli ultimi due film dello Star Wars Universe.