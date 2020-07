Star Wars, scoprite quale famosa star fece il provino per la parte di Rey

Durante una lunga intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, una nota attrice ha raccontato di aver partecipato al provino per il personaggio femminile dell'ultima trilogia di Star Wars, Rey, interpretato da Daisy Ridley, all'epoca praticamente sconosciuta e adesso una delle giovani star più ricercate di Hollywood.

L'attrice in questione è Maisie Richardson-Sellers, tra i protagonisti di The Kissing Booth 2. Nella chiacchierata con THR, Richardson-Sellers ha ricordato la sua esperienza sul set di Star Wars - Il risveglio della Forza, nei panni di Korr Sella e di un altro provino per il film che non è andato a buon fine:"Ho partecipato a sei mesi di provini per Star Wars - Il risveglio della Forza, è stato molto intenso e ovviamente non ho avuto la parte da protagonista, ma una piccola. J.J. Abrams è stato dolcissimo, è stato adorabile con me e alla fine mi ha dato comunque una parte. La mia prima esperienza in assoluto davanti alla macchina da presa è stata con Carrie Fisher. Non avevo idea di cosa fare, non ero mai stata su un set. Avevo fatto solo a teatro fino ad allora, è stata una prova del fuoco stressante ma splendida. Ha trasformato ciò che poteva essere un'esperienza dolorosa in una molto positiva, oltre che in un'occasione per imparare".



Star Wars - Il risveglio della Forza è stato il primo film della trilogia sequel di Star Wars, con J.J. Abrams alla regia e un nuovo gruppo di personaggi, tra cui Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega), Poe Dameron (Oscar Isaac) e Kylo Ren (Adam Driver).

