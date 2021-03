Star Wars: scoprite le disturbanti idee originali per la creazione di R2-D2

Apparso in ogni singolo film della saga principale di Star Wars, R2-D2 può vantare uno dei concept più iconici e riconoscibili dell'intero franchise creato da George Lucas. Tuttavia, prima di arrivare alla versione definitiva introdotta in Una nuova speranza, il droide era stato pensato senza una delle sue caratteristiche distintive.

Uno dei cambiamenti più significativi svelati dal sito ufficiale di Star Wars, infatti, prevedeva che il piccolo astromeccanico parlasse inglese come il suo fedele compagno C-3PO, invece di comunicare attraverso gli incomprensibili fischi e cinguettii elettronici che lo hanno reso uno dei personaggi più amati dai fan sin dalla sua prima apparizione.

Inoltre, ad un certo punto dello sviluppo R2 era stato disegnato con una finitura cromata che, unita alla voce umana, lo avrebbe reso troppo simile allo stesso C-3PO, con la differenza che ne sarebbe risultato un effetto da "macchina senz'anima" ancora più in contrasto con la frizzante personalità che abbiamo imparato a conoscere nel corso della saga. Insomma, non sarebbe stato l'R2-D2 che tutti conoscono e amano da oltre 40 anni.

Voi cosa ne pensate? Eravate a conoscenza delle strane origini del droide? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, vi lasciamo a tutti i film di Star Wars in programma nei prossimi anni e alle novità in arrivo su Disney+.