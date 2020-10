Star Wars, lo scontro con Darth Maul ha preparato Obi-Wan a quello con Anakin? La teoria

La battaglia su Mustafar tra Obi-Wan Kenobi e il ribelle Anakin Skywalker è uno dei più famigerati e cruciali duelli con la spada laser nella storia dello Star Wars Universe, con l'iconica frase di Obi-Wan:"È finita Anakin!" a suggellare la sconfitta del giovane padawan ormai inglobato dal Lato Oscuro. Ed ecco una nuova teoria.

Secondo quanto comparso su Reddit, l'esperienza del duello con Darth Maul di qualche anno prima ha insegnato qualcosa a Obi-Wan, che lo Jedi poi ha sfruttato nel combattimento con Anakin.

La teoria ricorda come Obi-Wan stesse soccombendo al Sith, appeso con la sola forza delle braccia sul bordo di un pozzo profondissimo, con Darth Maul ormai in controllo del duello. Tuttavia Obi-Wan in quell'occasione raccolse tutte le sue forze e proprio grazie al potere della Forza saltò fuori dal pozzo, scioccando il suo avversario e sorprendendolo con la spada laser.



Un'esperienza che sembra esser servita a Obi-Wan, che nella battaglia con Anakin riuscì a mantenersi in una zona superiore al padawan, esplicitandolo proprio con la frase:"Sto più in alto di te", a coronamento di un percorso di crescita ed esperienza di Obi-Wan rispetto al combattimento con Darth Maul.

La vittoria su Darth Maul consolidò la posizione di Obi-Wan Kenobi all'interno dell'Ordine dei Jedi, grazie ad uno stile di combattimento che ha permesso a Kenobi di stancare il proprio avversario e colpirlo proprio nel momento in cui è troppo sicuro di sé. In tutto il franchise questa metodologia di combattimento ha aiutato Obi-Wan a sconfiggere avversari del calibro di Darth Maul, il generale Grievous e il suo apprendista Anakin Skywalker.



