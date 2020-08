Star Wars, scienziati hanno ricreato la mano artificiale di Luke Skywalker: guardatela

Ricordate la mano artificiale che al termine de L'impero colpisce ancora viene impiantata a Luke Skywalker dopo lo scontro con Darth Vader? Ebbene, alcuni scienziati sono riusciti a riprodurne una versione in grado di captare le sensazioni nervose umane. Ancora una volta il mondo di Star Wars e quello della scienza si fondono...

Degli scienziati a Singapore hanno creato un dispositivo poi chiamato ACES, che è un acronimo per Asynchronous Coded Electronic Skin. E' successo all'Università Nazionale di Singapore, e questo dispositivo include oltre 100 sensori che secondo quanto dichiarato dal ricercatore a capo del team creativo Benjamin Tee riuscirebbe a elaborare dati molto più velocemente del sistema nervoso umano, riconosce numerose fibre di tessuto e ha persino la capacità di leggere il Braille con una precisione di circa il 90%. L'obiettivo finale dei ricercatori è quello di creare una protesi per le persone che sia in grado appunto di avvertire i tessuti al tatto, ma anche di percepire temperature e persino il dolore.

"Il tatto umano ha bisogno di passare sopra un tessuto a questo punto, ma al dispositivo basta un singolo tocco per riconoscere cosa sta toccando", ha detto Tee. Quest'ultimo ha anche confermato che il dispositivo artificiale è dotato di un sistema intelligente in grado di apprendere rapidamente. "Quando si perde il senso del tatto è come se ti sentissi intorpidito e questo elemento protesico risolve il problema. Ricreando una versione artificiale della pelle per i propri dispositivi protesici potete avere una mano in grado di sentire il calore o sentire che qualcosa è soffice o quanto stretto ti tengono la mano".

Tee ha poi dichiarato che l'ispirazione principale gli è venuta in mente guardando proprio la mano artificiale impiantata a Luke Skywalker alla fine de L'impero colpisce ancora in seguito allo scontro con Darth Vader. Una volta impiantata, Luke sente di nuovo tutte le stimolazioni nervose di una mano vera.