Star Wars: gli sceneggiatori di Loki parlano finalmente del film di Kevin Feige!

Tra i tanti nuovi film di Star Wars di prossima uscita uno dei più attesi - e anche il più misterioso - è quello prodotto da Kevin Feige, il papà del Marvel Cinematic Universe.

E proprio dai Marvel Studios, anche se tangenzialmente, arrivano adesso i primi commenti sul film, dato che Michael Waldron, showrunner dell'attesissima serie tv Loki con Tom Hiddleston, ha rivelato i primi retroscena sul progetto. L'autore, assunto da Feige per scrivere la sceneggiatura del film di Star Wars attualmente senza titolo, ha dichiarato a Vanity Fair:

"Guerre stellari! Indiana Jones! Kathleen Kennedy ha realizzato tanti dei miei film preferiti. Lavorare con lei è un sogno che diventa realtà. Sono cresciuto come un amante del wrestling e di Star Wars, mentre il mio amore per la Marvel è arrivato dai film di Kevin." Dan Harmon, che ha lavorato con Waldron in tre diversi progetti, ha anticipato come pensa di potersi inserire nel regno di Star Wars. "Star Wars è una materia decisamente appiccicosa perché se rendi felice un certo tipo di fan, in realtà stai facendo il dito medio ad un altro certo tipo di fan. Se lo prendi troppo sul serio, lo stai facendo male. Se non lo prendi abbastanza sul serio, lo stai sicuramente facendo peggio. Ha bisogno di quella gioia totale che deriva dall'essere il più grande franchise di sempre, e insieme ci vuole una sorta di spavalderia."

Se cercate altre informazioni sull'attesissimo film di Star Wars prodotto da Kevin Feige, il boss dei Marvel Studios qualche tempo fa si era limitato a smentire alcuni rumor: in attesa di nuovi indizi, potete procedere per esclusione.