Star Wars, lo sceneggiatore Simon Kinberg conferma: 'mai scritto un film su Boba Fett'

Mentre i fan attendono con ansia la serie Disney+ Star Wars: The Book of Boba Fett, negli anni si sono rincorse molte voci su un possibile film dedicato al cacciatore di taglie tra cui quella che voleva lo sceneggiatore di X-Men Simon Kinberg al timone.

Secondo i rumors Kinberg avrebbe scritto un film dedicato a Boba Fett e a un certo punto, Lucasfilm aveva incaricato il regista Josh Trank di sviluppare un film spin-off per il franchise. Altri rapporti del 2018 affermavano che il regista di Logan, James Mangold, era coinvolto in un progetto con il cacciatore di taglie ma lo stesso Kinberg, tuttavia, ha fatto sapere che tale sceneggiatura non esiste. Recentemente anche il presidente di Lucasfilm ha smentito lo sviluppo di un film su Boba Fett.



Intervistato da The Playlist, Kinberg ha detto: "Beh, non ho mai scritto una sceneggiatura per Boba Fett". Anche se quel progetto potrebbe non essere diventato una realtà, Kinberg ha lavorato per Star Wars Rebels, il che gli ha permesso di collaborare con una serie di icone del franchise.



"Il presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy, che è la mia eroina, ha assunto me, Michael Arndt e Larry Kasdan per trascorrere un po' di tempo insieme solo a fare brainstorming con George Lucas sui futuri film di Star Wars", ha spiegato Kinberg. "Passavamo il tempo allo Skywalker Ranch. Avevamo lavagne bianche e io, Larry, Michael e il team di Kathy, guidati da Kiri Hart, lavoravamo insieme solo di giorno e a la sera cenavamo al ranch e bevevamo e Larry raccontava storie sui film originali di Star Wars a cui ha lavorato e sui film di Indiana Jones e, sai, era come il paradiso."



Nonostante si fosse separato dal franchise in quel momento, il regista ha spiegato quanto gli fosse piaciuta l'esperienza, confermando anche che sarebbe stato felice di tornare nella galassia molto, molto lontana.



"Ero semplicemente impegnato con altre cose e anche la loro attenzione si è spostata da alcune delle cose su cui stavamo lavorando", ha confessato Kinberg. "Quindi, non c'era una ragione particolare. E inoltre, il mio coinvolgimento cresceva e diminuiva nel corso degli anni perché a volte ero così immerso nell'universo di X-Men che non potevo essere davvero presente per concentrarmi su qualcosa di così importante come l'universo di Star Wars. Quindi sì, mi piacerebbe fare di più in futuro. Adoro Dave Filoni, amo Jon Favreau, amo Kathy Kennedy. Amo tutte le persone coinvolte e mi tengo in contatto con loro, in un modo o nell'altro".



Date un'occhiata al trailer di The Book of Boba Fett che debutterà su Disney+ il 29 dicembre.