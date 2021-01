Star Wars, trovato lo sceneggiatore del film prodotto da Kevin Feige: viene dal MCU

È il puntualissimo Deadline a informarci che lo sceneggiatore dell'attesissimo Doctor Strange in the Multiverse of Madness di Sam Raimi e creatore e showrunner di Loki di Disney+, il sempre più in ascensa Mike Waldron (Rick and Morty), è stato scelto per scrivere il film di Star Wars ancora senza titolo prodotto da Kevin Feige.

Si tratterebbe comunque solo di uno dei tanti progetti firmati da Waldron che rientrerebbero in un nuovo e grande accordo sottoscritto dallo sceneggiatore con Walt Disney, lo stesso che lo terrà tra le fila dello studio ancora per molto tempo. Deadline sottolinea comunque che proprio la Casa di Topolino si è rifiutata di commentare l'indiscrezione.



L'accordo dovrebbe riportare Waldron anche nella seconda (e non ancora annunciata) stagione di Loki. Un accordo di questo tipo per uno sceneggiatore è decisamente raro, da parte della Disney, il che sottolinea l'estrema fiducia che lo studio ha per l'autore, comunque già chiara dopo avergli affidato due dei massimi progetti di punta delle prossime stagioni televisive e cinematografiche.



Vi ricordiamo comunque che il film di Star Wars prodotto da Kevin Feige non ha ancora un'ambientazione specifica e non riguarda né la trilogia di Rian Johnson, né il film diretto da Taika Waititi e né tantomeno Rogue Squadron di Patty Jenkins.