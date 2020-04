Star Wars, una scena tagliata dal film mostra che Darth Vader non è il padre di Luke

I fan di Star Wars incolpano la trilogia sequel di non essere stata studiata a tavolino con la precisione di quelle originali sviluppata da George Lucas, ma non tutti sanno che in realtà il creatore della saga non studiò per filo e per segno ogni cosa prima del film originale, anzi.

A Lucas piaceva affermare che la narrativa generale di Star Wars era stata pianificata fin dall'inizio, e nell'edizione del 25esimo anniversario della romanzo di A New Hope disse di aver sempre saputo che, mentre scriveva la sceneggiatura originale, Darth Vader alla fine sarebbe stato rivelato come il padre di Luke Skywalker. Detto questo, ci sono diverse prove che smentiscono quelle affermazioni, inclusa una scena cancellata dall'originale Star Wars.

La sequenza, riportata da ScreenRant, ha luogo mentre la Ribellione si prepara a distruggere la Morte Nera dell'Impero, quando Luke si riunisce con Biggs Darklighter poco prima di salire sul suo X-Wing. L'eccitata conversazione della coppia viene interrotta da Capo Rosso, preoccupato per Luke, dato che il giovane sta essenzialmente pilotando la sua prima nave spaziale in battaglia. Biggs però garantisce per il suo giovane amico, dicendo che è il miglior pilota di bush in tutto l'Orlo Esterno: tuttavia, una versione inutilizzata e più lunga della stessa sequenza mostrava Biggs dire che aveva incontrato il padre di Luke quando lui era solo un bambino, e che una volta gli disse che se suo figlio avesse avuto le sue capacità come pilota, allora se la sarebbe sempre cavata.

Oltre questa scena cancellata, Anakin Skywalker è menzionato solo poche volte nel film, ma mai per nome. Ad esempio quando Luke parla con Obi-Wan, il Maestro Jedi afferma che il padre di Luke è stato "tradito e assassinato" da Vader, cosa che, ovviamente, è tornata utile al momento della grande rivelazione da un punto di vista metaforico. Ma nel primo film la scena si interrompe senza che Obi-Wan approfondisca ulteriormente la faccenda perché, come forse non tutti sanno, i piani di Lucas erano quelli di riportare Anakin in vita come Fantasma della Forza nel secondo film in modo che potesse aiutare suo figlio Luke nell'addestramento.

Insomma, inizialmente Anakin Skywalker e Darth Vader erano due personaggi diversi, almeno così doveva essere nella sceneggiatura scritta dall'autrice di fantascienza Leigh Brackett: questa però morì, e quando Lucas riscrisse la seconda bozza de L'Impero Colpisce Ancora, aggiunse l'iconico colpo di scena: "Luke, io sono tuo padre!".

A proposito, leggete gli auguri di compleanno di Mark Hamill a Hayden Christensen, che ha festeggiato gli anni proprio ieri.