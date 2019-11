Star Wars: la scena di Han Solo e Greedo è stata modificata (di nuovo) per Disney+

Disney+ ha finalmente esordito negli Stati Uniti e Star Wars, come sappiamo, è uno dei suoi franchise di punta: oltre all'arrivo dell'attesa serie The Mandalorian, nel catalogo del servizio non poteva mancare anche la trilogia originale della saga... in versione aggiornata.

Come fatto notare da Collider, infatti, in Una nuova speranza è stato modificato per l'ennesima volta lo scontro tra Han Solo e Greedo: mentre nella versione del Blu-Ray era cambiata solamente la dinamica dello sparo, con la scena presente su Disney+ ora è Greedo ad avere l'ultima parola prima di essere sconfitto. Potete vedere il confronto in calce alla notizia.

Ma le novità non sono finite qui: l'intera serie di Star Wars, compresa la trilogia classica e i prequel, sono infatti stati, è stata rimasterizzata in 4K con supporto al Dolby Vision e Atmos. Insomma, una bella novità per gli amanti del mondo creato da George Lucas, che ora potranno vedere tutti i capitoli del franchise alla massima risoluzione disponibile.

Con l'arrivo del servizio ha inoltre debuttato il primo episodio di The Mandalorian, la prima serie live-action ambientata nella galassia lontana, lontana. Tutte le puntate dello show, come confermato dalla stessa Disney, saranno pubblicate una alla volta e dunque non saranno disponibili per il binge watching. Per saperne di più vi rimandiamo alle nostre prime impressioni su The Mandalorian.