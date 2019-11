Star Wars, la scena fra Han e Greedo è stata modificata da George Lucas in persona

Con l'arrivo di Disney+, la Lucasfilm distribuito una versione nuovamente aggiornata di Star Wars: Una Nuova Speranza, con la celebre scena di Han Solo e Greedo modificata una terza volta.

La nuova versione infatti comprende un'ultima battuta per l'alieno, che prima di rimanere vittima del colpo di blaster del personaggio di Harrison Ford esclama: "Maclunkey!".

Ebbene, in queste ore sono emersi nuovi dettagli relativi a questa aggiunta: innanzitutto, è stato confermato che la modifica è una decisione di George Lucas, che il padre di Star Wars aveva commissionato prima dell'acquisizione del franchise da parte della Disney.

Inoltre, su Twitter, i fan più accaniti della saga si sono resi conto che la parola Maclunkey è un riferimento diretto a Star Wars: Episodio I - La Minaccia Fantasma: si tratta infatti della stessa parola usata dall'odioso pilota Sebulba, e nella lingua degli Hutt significa "questa sarà la tua fine!". Se la traduzione è giusta, allora la parola ha un senso molto specifico nel contesto della scena della Cantina.

Voi cosa ne penate? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che il futuro della saga di Star Wars rimane incerto dopo l'abbandono di David Benioff e DB Weiss dalla nuova trilogia: pare che i creatori di Game of Thrones abbiano rinunciato al progetto anche per colpa del fandom tossico, e ora la data di uscita prevista per dicembre 2022 risulta vacante, dato che il film di Kevin Feige non sarà affrettato per rimpiazzare quello dei due sceneggiatori.