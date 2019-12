Star Wars, lo scarso materiale su Carrie Fisher ha 'danneggiato' Rose Tico

Mentre Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è al cinema e raccoglie buoni risultati al botteghino, qualcuno ha storto il naso per il poco spazio riservato al personaggio interpretato da Kelly Marie Tran. Lo sceneggiatore Chris Terrio ha spiegato che nessuno voleva mettere da parte Rose Tico, ma si è trattato di una scelta obbligata.

Il motivo della scelta coinvolge un altro personaggio amatissimo dal pubblico, la principessa Leia, interpretata da Carrie Fisher. Come sappiamo, l'attrice è scomparsa nel 2016, ma è presente nel film grazie all'utilizzo di materiale d'archivio.

Materiale che, però, non è stato semplice utilizzare mantenendo inalterata la coerenza del racconto.

"Adoriamo Kelly Marie Tran e adoriamo Rose Tico, al punto da averla ancorata al nostro personaggio preferito della saga, il generale Leia" ha ricordato Terrio. Purtroppo, però, molte scene girate sono state tagliate perché non mettevano nella giusta luce - in tutti i sensi - la principessa Leia. "Man mano che il processo si evolveva, alcune scene che avevamo scritto con Rose e Leia si sono rivelate non conformi allo standard del fotorealismo che volevamo ottenere. Sfortunatamente, quelle scene sono finite fuori dal film."

La mancanza di filmati con Carrie Fisher, quindi, ha in un certo senso messo fuori gioco anche Rose Tico. Si è trattato, si potrebbe quindi dire, di un compromesso: mettere in risalto la figura della compianta attrice, a costo di "sacrificare" l'interpretazione di Kelly Marie Tran. E come tutti i compromessi, non può essere perfetto e non può essere apprezzato da tutti.

Un altro degli attori della "vecchia guardia" che compare in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è Billie Dee Williams: recentemente, l'interprete di Lando ha pubblicato alcune foto di scena sul suo profilo Twitter.