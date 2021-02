Star Wars: tutto quello che sappiamo sulla trilogia di Rian Johnson

Nonostante l'accoglienza mista riservata a Star Wars: Gli Ultimi Jedi, diventato in poco tempo il capitolo più controverso e divisivo della storia del franchise, nel novembre del 2017 Disney e Lucasfilm hanno deciso di affidare al suo regista, Rian Johnson, lo sviluppo di una nuova trilogia originale di Guerre Stellari.

Dopo mesi di silenzio e rumor sulla sua possibile cancellazione, alimentati anche dall'annuncio di due nuove pellicole di Star Wars affidate rispettivamente a Taika Waititi e Patty Jenkins, nei giorni scorsi Johnson ha confermato a Sariah Wilson di USA Today che la sua trilogia è ancora viva e vegeta. Ma a che punto si trova il progetto?

Inizialmente, il regista di Looper avrebbe dovuto iniziare a lavorare al primo film una volta terminate le riprese di Cena con delitto - Knives Out. Stando alla presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy, ad aprile 2019 Johnson stava collaborando a stretto contatto con David Benioff e D.B. Weiss, gli autori di Game of Thrones, ai quali era stato affidato il primo film di Star Wars in arrivo dopo Episodio IX. Nello stesso periodo, la Kennedy ha incontrato i tre filmmaker per pianificare i "prossimi 10 anni" del franchise, piani che però sono saltati già nell'ottobre successivo con l'uscita di Benioff e Weiss.

Per quanto riguarda la possibile data di uscita, nel calendario della Casa di Topolino i prossimi capitoli di Star Wars occupano gli slot di dicembre 2023, 2025 e 2027 (in alternanza con i sequel di Avatar). Con i primi due assegnati a Rogue Squadron e al film di Waititi, dunque, si parla di un'attesa di almeno altri 6 anni.

I dettagli sulla trama della trilogia sono ancora sconosciuti, ma l'idea iniziale era quella di incentrarla su dei nuovi personaggi di un'area inesplorata dell'universo di Star Wars, dunque qualcosa di completamente scollegato dalla Saga degli Skywalker che verrà ampliata dalle numerose serie di Star Wars in arrivo su Disney+.



Nel frattempo, vi ricordiamo che Johnson sta lavorando al sequel di Knives Out che vedrà il ritorno di Daniel Craig nei panni del detective Benoit Blanc.