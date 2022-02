Star Wars: tutto quello che sappiamo sulla quarta trilogia, da Grogu ai Jedi grigi

Negli ultimi giorni sono emerse novità interessanti circa il futuro di Star Wars al cinema. Mentre rimangono in cantiere alcune produzioni, gira voce infatti che Lucasfilm avrebbe intenzione di realizzare una quarta trilogia di Star Wars per soddisfare tutti quei fan rimasti scottati dall'insuccesso della terza trilogia terminata nel 2019.

L'ultima trilogia sequel di Star Wars, ovvero quella composta dagli episodi Il Risveglio della Forza, Gli Ultimi Jedi e L'Ascesa di Skywalker, non ha incontrato il favore degli appassionati, anzi sono in molti a chiedere addirittura una cancellazione di quest'ultima dal canone della saga ufficiale (mossa che certamente Lucasfilm non farà mai). Tuttavia, per andare incontro ai propri fan pare che sia in fase iniziale di sviluppo una quarta trilogia di Star Wars e che questa potrebbe cavalcare l'onda dell'entusiasmo generato dalle serie su Disney+, non solo The Mandalorian ma anche The Book of Boba Fett e quelle in preparazione, tra cui Obi-Wan Kenobi e Ashoka Tano.

Come rivelato dall’attendibile giornalista di Vanity Fair Joanna Robinson, l’interesse ci sarebbe così come dei primi accenni alla storia che affronterebbe, rivela sempre la Robinson, una possibile rifondazione dell’Ordine dei Jedi su basi meno assolutiste di quelle che hanno caratterizzato il primo Consiglio. Revisionismo critico che sta caratterizzando, per esempio, il personaggio di Luke Skywalker in The Book of Boba Fett.

Alla base di questa nuova, grande storia ci potrebbe essere il fondamentale ruolo di Grogu nella rifondazione di Mandalore, argomento abbastanza corposo da meritarsi in parallelo una trilogia cinematografica tutta sua. Grogu potrebbe essere la chiave per riunire sotto un unico cappello questo mare magno dei due Credi pressoché estinti, riprendendo le fila della mitica figura di Tarre Vizsla.

Insomma, Grogu, Mando e Jedi grigi come terreno fertile da coltivare come base per nuove storie. Intanto, si fa strada il rumor su una nuova serie Star Wars su Disney Plus con protagonisti degli attori pre-adolescenti.